В одной мастерской за 5 дней починили 45 утюгов, а в другой за 3 дня 21 утюг. На сколько утюгов больше починили за один день в первой мастерской, чем во второй?

Математика

В одной мастерской за 5 дней починили 45 утюгов, а в другой за 3 дня 21 утюг. На сколько утюгов больше починили за один день в первой мастерской, чем во второй?

Автор: Гость