В одной мастерской за 5 дней починили 45 утюгов, а в другой за 3 дня 21 утюг. На сколько утюгов больше починили за один день в первой мастерской, чем во второй?
Математика
В одной мастерской за 5 дней починили 45 утюгов, а в другой за 3 дня 21 утюг. На сколько утюгов больше починили за один день в первой мастерской, чем во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой мастерской за один день чинят 45/5=9 утюгов, а во второй 21/3=7 утюгов. 9-7=2. Ответ: на 2 утюга больше починили за один день в первой мастерской, чем во второй.
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