Нжно написать о своем дне на английском

h and have a shower, if I have enough time. – Я мою лицо, чищу зубы и принимаю душ, если есть время.5 After that I get dressed, put on make-up and comb my hair. – После этого я одеваюсь, накладываю макияж и расчесываю волосы. Если вы мужчина, можете сказать, что вы бреетесь (I shave).After that I get dressed, I … – После этого я одеваюсь, … – перечисляете, что еще вы делаете.6 Before leaving home I usually have breakfast. – Перед тем, как уйти, я обычно завтракаю.7 I have a sandwich and a cup of coffee. – Я ем бутерброд и пью чашку кофе.На английском have часто используется в значении “прием пищи”. Можно сказать have a sanwich – съесть бутерброд, have coffee – выпить кофе.8 Then I go to work. – Затем я иду на работу.Then I go… – Затем я иду… – Указываете, куда вы идете.go to work – иду на работу, go to school – иду в школу9 When my workday ends, I come back home. – Когда мой рабочий день заканчивается, я возвращаюсь домой.When my workday ends, I… – Когда мой рабочий день заканчивается, я… – Указываете, что вы делаете потом.10 In the evening I prefer to relax at home. – Вечером я предпочитаю отдохнуть дома.In the evening I prefer to… – Вечером я предпочитаю… – Указываете, что вы любите делать вечером.11 Sometimes I watch TV or read a book. – Иногда я смотрю ТВ или читаю книгу.12 Or I may surf the Internet. – Или я могу посидеть в интернете.Конец13 When it’s late, I go to bed and sleep. – Когда поздно, я иду в кровать и сплю.