Дайте характеристику химических элементов B,C,Si по плану: 1.Химический символ и на??вание элемента 2.Порядковый номер 3.Номерп периода, группы, главная или побочная подгруппа 4.Заряд ядра атома 5.Число протонов и нейтроно...
Химия
Дайте характеристику химических элементов B,C,Si по плану: 1.Химический символ и на??вание элемента 2.Порядковый номер 3.Номерп периода, группы, главная или побочная подгруппа 4.Заряд ядра атома 5.Число протонов и нейтронов в ядре 6.Общее число электронов 7.Число энергетических уровней 8.Число электронов на внешнем энергетическом уровне 9.Схема строения атома 10.Свойства химического элемента(металлические или неметаллические)
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Гость:
Прости если не совсем понятн,если что с прашивай
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