Дайте характеристику химических элементов B,C,Si по плану: 1.Химический символ и на??вание элемента 2.Порядковый номер 3.Номерп периода, группы, главная или побочная подгруппа 4.Заряд ядра атома 5.Число протонов и нейтроно...

Химия

Дайте характеристику химических элементов B,C,Si по плану: 1.Химический символ и на??вание элемента 2.Порядковый номер 3.Номерп периода, группы, главная или побочная подгруппа 4.Заряд ядра атома 5.Число протонов и нейтронов в ядре 6.Общее число электронов 7.Число энергетических уровней 8.Число электронов на внешнем энергетическом уровне 9.Схема строения атома 10.Свойства химического элемента(металлические или неметаллические)

Автор: Гость