Зал не раз взрывался хохотом и аплодисментами найди слово в котором есть глухой с??гласный звук на конце
Русский язык
Зал не раз взрывался хохотом и аплодисментами найди слово в котором есть глухой с??гласный звук на конце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз - З оглушается в конце.
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