Зал не раз взрывался хохотом и аплодисментами найди слово в котором есть глухой с??гласный звук на конце

Русский язык

Зал не раз взрывался хохотом и аплодисментами найди слово в котором есть глухой с??гласный звук на конце

Автор: Гость