Какое количество вещества кислорода потребуется для реакции с 0,25 моль водорода?
Химия
Какое количество вещества кислорода потребуется для реакции с 0,25 моль водорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,25 моль Х моль 2H2 + O2 = 2H2On = 2 моль n = 1 моль0,25 моль Н2 - Х моль О22 моль Н2 - 1 моль О2n(O2) = 0,25 * 1 / 2 = 0,125 моль
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