Какое количество вещества кислорода потребуется для реакции с 0,25 моль водорода?

Химия
Какое количество вещества кислорода потребуется для реакции с 0,25 моль водорода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    0,25 моль          Х моль   2H2         +          O2        =       2H2On = 2 моль           n = 1 моль0,25 моль Н2   -    Х моль О22 моль Н2       -    1 моль О2n(O2) = 0,25 * 1 / 2 = 0,125 моль

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