Нет такой вещи, чтобы не пригодилась к месту. Подчеркнуть части речи.
Русский язык
Нет такой вещи, чтобы не пригодилась к месту. Подчеркнуть части речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет - Отрицательная частица. Такой - прилагательное. Вещи - существительное. Чтобы - союз. Не - предлог. Пригодилась - глагол. К- предлог. Месту- существительное.
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