В стаде дельфинов 8 детенышей, что меньше числа самок в 4 раза. Число самок и их детей больше числа самцов в 2 раза. Сколько самцов в стаде? Отметь правильный вариант. а) (8+8:4):2 б) (8+8:4)*3 в) (8+8*4):2 Какое дейс...
Математика
В стаде дельфинов 8 детенышей, что меньше числа самок в 4 раза. Число самок и их детей больше числа самцов в 2 раза. Сколько самцов в стаде? Отметь правильный вариант. а) (8+8:4):2 б) (8+8:4)*3 в) (8+8*4):2 Какое действие ты выполнишь вторым, вычисляя значение выражения? Отметь правильный вариант. а. сложение б. умножение в. деление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8+8*4):2=20(самцов) Ответ:20 самцов в стаде
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