Зная что зависимость y от х является прямой пропорцианальностью заполните таблиц?? x -4 -2 0 2 4 6 8 y 6

Алгебра
Зная что зависимость y от х является прямой пропорцианальностью заполните таблиц?? x -4 -2 0 2 4 6 8 y 6
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Х -4 -2  0   2  4   6    8 у  6  8 10 12 14 16 18
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