Помогите по физике Что такое молекула

Физика
Помогите по физике Что такое молекула
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Гость:
Молекула - самая маленькая химически стабильная частица вещества, обладающая его свойствами.
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