В окружность вписан равносторонний восьмиугольник abcdefkl.Найдите велечину угла ace

Математика
В окружность вписан равносторонний восьмиугольник abcdefkl.Найдите велечину угла ace
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертил-чертил, а ответ даже писать не хочется. Угол АСЕ равен 90 градусов, как и все другие углы квадрата.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Напишіть текст чому я люблю книжки
Ответить
Математика
Найти ширину прямоугольника если известно что его площадь равна 7210 метров в квадрате а длина 80 дециметров
Ответить
Биология
Какие особенности строения обеспечивают поступление большого количества кислор??да к клеткам тела птиц ?
Ответить
Русский язык
Какой может быть лиса?(рыжая,дикая и так далее не подходит!). Примеры:Хитрая,плоха??... Помогите!Срочно!!!
Ответить
Русский язык
Составить 2 предложения с существительным бог в дательном и предложном падежах
Ответить