В окружность вписан равносторонний восьмиугольник abcdefkl.Найдите велечину угла ace
Математика
В окружность вписан равносторонний восьмиугольник abcdefkl.Найдите велечину угла ace
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертил-чертил, а ответ даже писать не хочется. Угол АСЕ равен 90 градусов, как и все другие углы квадрата.
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