В парке поставили 15 синих и 9 зеленых скамеек.сколько скамеек поставили в парке. сколько действий надо выполнить, что бы решить задачу двумя способами
Математика
В парке поставили 15 синих и 9 зеленых скамеек.сколько скамеек поставили в парке. сколько действий надо выполнить, что бы решить задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 действия мне кажется чтотак 1)15+9=24 1)9+15=24
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