В парке поставили 15 синих и 9 зеленых скамеек.сколько скамеек поставили в парке. сколько действий надо выполнить, что бы решить задачу двумя способами

Математика

В парке поставили 15 синих и 9 зеленых скамеек.сколько скамеек поставили в парке. сколько действий надо выполнить, что бы решить задачу двумя способами

Автор: Гость