В первый день турист прошёл 7% намеченного пути. После этого ему осталось пройти 279 км. Какой путь наметил пройти турист? В старших классах 120 учащихся. Из них 102 ученика работали летом на ферме. Сколько процентов учащихся...
Математика
В первый день турист прошёл 7% намеченного пути. После этого ему осталось пройти 279 км. Какой путь наметил пройти турист? В старших классах 120 учащихся. Из них 102 ученика работали летом на ферме. Сколько процентов учащихся старших классов не работали летом на ферме? Даны два числа. Первое число составляет 12% от 1200 и 24 % от второго числа. Найдите среднее арифметическое этих двух чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - весь путь 0.07х - прошёл в первый день х - 0.07х = 279 0.93х = 279 х = 300км 120 - 102 = 18человек не работали. 18 : 120 * 100 = 15% 1200*0,12 = 144 - первое число. 144 : 0,24 = 600 -второе число.
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