В первый день турист прошёл 7% намеченного пути. После этого ему осталось пройти 279 км. Какой путь наметил пройти турист? В старших классах 120 учащихся. Из них 102 ученика работали летом на ферме. Сколько процентов учащихся...

Математика

В первый день турист прошёл 7% намеченного пути. После этого ему осталось пройти 279 км. Какой путь наметил пройти турист? В старших классах 120 учащихся. Из них 102 ученика работали летом на ферме. Сколько процентов учащихся старших классов не работали летом на ферме? Даны два числа. Первое число составляет 12% от 1200 и 24 % от второго числа. Найдите среднее арифметическое этих двух чисел.

Автор: Гость