Маша сложила нить пополам, получившуюся двойную нить снова сложила пополам, а зат??м еще раз пополам. После этого она разрезала в некотором месте получившуюся толстую «нить» на две части и разобрала обратно на тонкие ниточки. О...

Математика

Маша сложила нить пополам, получившуюся двойную нить снова сложила пополам, а зат??м еще раз пополам. После этого она разрезала в некотором месте получившуюся толстую «нить» на две части и разобрала обратно на тонкие ниточки. Оказалось, что две из этих ниточек имеют длины 6 см и 13 см. Какова наибольшая возможная длина исходной нити?

Автор: Гость