Маша сложила нить пополам, получившуюся двойную нить снова сложила пополам, а зат??м еще раз пополам. После этого она разрезала в некотором месте получившуюся толстую «нить» на две части и разобрала обратно на тонкие ниточки. О...
Математика
Маша сложила нить пополам, получившуюся двойную нить снова сложила пополам, а зат??м еще раз пополам. После этого она разрезала в некотором месте получившуюся толстую «нить» на две части и разобрала обратно на тонкие ниточки. Оказалось, что две из этих ниточек имеют длины 6 см и 13 см. Какова наибольшая возможная длина исходной нити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо решить уравнения согласно рисунка. х= 6 у=13 1) 8*6+3*13 = 54 + 39 = 93 2) 8*13 + 3*6 = 104+ 18 = 122 - ОТВЕТ
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