В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем,а во второй 30 таких же к??робок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый.сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?

Математика

В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем,а во второй 30 таких же к??робок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый.сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?

Автор: Гость