В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем,а во второй 30 таких же к??робок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый.сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?
Математика
В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем,а во второй 30 таких же к??робок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый.сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-27=3 коробки 51:3=17кг в коробке 17*30=510кг второй магазин 27*17=459кг 1магазин
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