В прямоугольной системе координат,четыре точки из пяти предложенных в ответах яв??яются вершинами некоторого квадрата. Какая из низ не является вершиной этого квадрата? а) (-1;3) б)(0;-4) в) (-2;-1) г) (1;1) д) ( 3;-2)

Математика

В прямоугольной системе координат,четыре точки из пяти предложенных в ответах яв??яются вершинами некоторого квадрата. Какая из низ не является вершиной этого квадрата? а) (-1;3) б)(0;-4) в) (-2;-1) г) (1;1) д) ( 3;-2)

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