В прямоугольной системе координат,четыре точки из пяти предложенных в ответах яв??яются вершинами некоторого квадрата. Какая из низ не является вершиной этого квадрата? а) (-1;3) б)(0;-4) в) (-2;-1) г) (1;1) д) ( 3;-2)
Математика
В прямоугольной системе координат,четыре точки из пяти предложенных в ответах яв??яются вершинами некоторого квадрата. Какая из низ не является вершиной этого квадрата? а) (-1;3) б)(0;-4) в) (-2;-1) г) (1;1) д) ( 3;-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введем замену 3^x=a a^2 - 2a - 3=0 находим корни через дискриминант => a1=-1 ; a2=3 возвращаемся к замене 3^x=-1 - решений нет 3^x=3 x=1 ответ: [1; +бесконечность)
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