В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запяты??.Выпишите цыфру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при вводном слове. Вроде бы нет,(1) вряд ли производил такое впечатление .Но даже если бы приним...

Русский язык

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запяты??.Выпишите цыфру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при вводном слове. Вроде бы нет,(1) вряд ли производил такое впечатление .Но даже если бы принимали за пьяного .... Они же видели,(2) что я весь в крови,(3) что-то случилось-упал, (4) ударился-почему же не помогли,(5) не спросили хотя бы, (6) в чём дело? Значит,(7) пройти мимо,(8) не ввязываться,(9) не тратить времени,сил,(10) "меня это не касается" стало чувством привычным?

Автор: Гость