В равнобедренной трапеции острый угол равен 45∘, а высота в 3 раза меньше большего ??снования. Найти площадь трапеции, если меньшее основание равно 8 см.

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Проведём 2 высоты. Их длины обозначим за х, тогда длина нижнего основания - 3х. Заметим, что прямоугольные треугольники, отсечённые высотами по бокам трапеции, равнобедренны (углы по 45 градусов). Значит длины высот равны длинам их нижних сторон (лежащих на большем основании) и равны по x. Тогда в середине трапеции остаётся прямоугольник, у которого боковые стороны (являющиеся высотами) равны по х, нижняя сторона равна 3х - х - х = х. Получается, что этот прямоугольник - квадрат, следовательно все его стороны равны по 8, значит х = 8, следовательно высота трапеции = 8, нижнее основание = 3 * 8 = 24. Ищем площадь. S трапеции = произведению высоты на полусумму оснований. S = 8 * ((8 + 24) / 2) S = 8 * 16 S = 128 Ответ: S = 128 см^2.