В разное время из 2 городов расстояние между которыми 940 км навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость 1 поезда 52 км час а скорость 2 на 8 км час больше поезда встретились через 7 часов выхода 2 поезда сколько в пути находи...

Математика

В разное время из 2 городов расстояние между которыми 940 км навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость 1 поезда 52 км час а скорость 2 на 8 км час больше поезда встретились через 7 часов выхода 2 поезда сколько в пути находился 1 поязд

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