В разное время из 2 городов расстояние между которыми 940 км навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость 1 поезда 52 км час а скорость 2 на 8 км час больше поезда встретились через 7 часов выхода 2 поезда сколько в пути находи...
Математика
В разное время из 2 городов расстояние между которыми 940 км навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость 1 поезда 52 км час а скорость 2 на 8 км час больше поезда встретились через 7 часов выхода 2 поезда сколько в пути находился 1 поязд
Ответ(ы):
Гость:
52+60=112км/ч(общая скорость двух поездов) 112*7=784км(расстояние двух поездов за 7 часов) 940-784=156км(прошел 1 поезд до выезда 2) 156:52=3 часа шел 1 поезд до выезда 2 3+7=10 ответ 10часов в пути находился 1 поезд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте формулу соответствующего оксида для гидроксида ( кислоты или основания) укажите название всех веществ и определите с.о. всех химических э...
Русский язык