Помогите разобрать фонетическим разбором слово "фыркает"!!!
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Помогите разобрать фонетическим разбором слово "фыркает"!!!
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