Помогите разобрать фонетическим разбором слово "фыркает"!!!

Русский язык
Помогите разобрать фонетическим разбором слово "фыркает"!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте формулу соответствующего оксида для гидроксида ( кислоты или основания) укажите название всех веществ и определите с.о. всех химических э...
Ответить
Русский язык
Однозначные слова пример
Ответить
Математика
Запиши такое число, которое : больше числа 3 на 6
Ответить
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста, Мышка за 4 часа унесла в норку 20 зерен, Сколько ??ерен она сможет затащить в норку за 2 часа, если будет носить...
Ответить
История
Составьте план рассказа о морском путешествии древних греков используя текст параграфа карту и отрывок из поэмы гомера одиссея в конце параграфа
Ответить