В реакцию с соляной кислотой вступает каждый из двух металлов 1)Ca и Ag 2) Hg и Na 3) Cu и Zn 4) Al и Zn А17. Формулы веществ X и Y в схеме превращений Al2O3 ¾Х→ Al(NO3)3 ¾У→ Al(OH)3 соответственно 1) KNO3 и KOH 2) NaNO3 и Н2О ...

Химия

В реакцию с соляной кислотой вступает каждый из двух металлов 1)Ca и Ag 2) Hg и Na 3) Cu и Zn 4) Al и Zn А17. Формулы веществ X и Y в схеме превращений Al2O3 ¾Х→ Al(NO3)3 ¾У→ Al(OH)3 соответственно 1) KNO3 и KOH 2) NaNO3 и Н2О 3) HNO3 и KOH 4) HNO3 и Cu(OH)2 А18. В цепочке превращений Al → AlCl3 → Х → Al2O3 неизвестное соединение Х это 1) Al(OH)3 2) Al(NO3)3 3) NaAlO2 4) AlBr3

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