В шар вписан куб со стороной а. Найдите объём шара

Геометрия
В шар вписан куб со стороной а. Найдите объём шара
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тебе надо найти только радиус, а радиус - половина диагонали квадрата(ее посчитаешь через синус/косинус)    Диагональ куба есть диаметр шара. т.е. два радиуса. Диагональ куба по теореме Пифагора равна корень(а^2+2а^2)=корень 3а^2 или а*корень из 3. Тогда объем шара равен 4/3*пи*а^3*3*корень из 3/8=пи*а^3*корень из 3/2. (сначала я ошиблась в формуле)
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