В шар вписан куб со стороной а. Найдите объём шара

Гость: Гость:

тебе надо найти только радиус, а радиус - половина диагонали квадрата(ее посчитаешь через синус/косинус) Диагональ куба есть диаметр шара. т.е. два радиуса. Диагональ куба по теореме Пифагора равна корень(а^2+2а^2)=корень 3а^2 или а*корень из 3. Тогда объем шара равен 4/3*пи*а^3*3*корень из 3/8=пи*а^3*корень из 3/2. (сначала я ошиблась в формуле)