В школьном дворе 10 тополей и 4 ели. преврати текст в задачу
Математика
В школьном дворе 10 тополей и 4 ели. преврати текст в задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школьном дворе растёт 10 тополей, а елей на 6 меньше. Сколько всего растёт в школьном дворе тополей и елей?
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