В слове дубки есть парня согласная

Гость: Гость:

В школе я всегда делала так и писала : Для того чтобы определить какую букву все-таки написать, необходимо подобрать такие проверочные слова, чтобы после спорной буквы стояла гласная или буквы М, Н, Л, Р (ошибка - ошиблись, мороз - морозный). Бывает достаточно сделать у проверяемого слова множественное число или поменять падеж, как спорная буква проявляет себя.Есть еще слова с парными согласными в корне, которые никак нельзя проверить. Такие слова-исключения нужно выписать отдельно и заучить, либо же каждый раз подглядывать в словарь. ДУБКИ -ДУБОЧКИПримеры слов-исключений, которые нужно запомнить