Установите соответствие: А)Бромид кальция.,Б)Графит.,В)Иод.,Г)Хлорметан. 1.атомная.,2.ионная., 3.металлическая.,4.молекулярная.
Химия
Установите соответствие: А)Бромид кальция.,Б)Графит.,В)Иод.,Г)Хлорметан. 1.атомная.,2.ионная., 3.металлическая.,4.молекулярная.
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А----2 Б----1 В----4 Г----4
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