Напишите краткую биографию Фазу Алиевой пожалуйста

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Напишите краткую биографию Фазу Алиевой пожалуйста
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 Фазу Гамзатовна Али́ева (5 декабря 1932) — советская и российская аварская поэтесса, народная поэтесса Дагестана (1969), прозаик и публицис. Внесла существенный вклад в развитие даге­станской и российской литературы. Помимо этого занималась правозащитной деятельностью. Награждена двумя орденами «Знак Почёта» и двумя орденами Дружбы Народов, орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2002); удостоена золотой медали Советского фонда мира, медали «Борцу за мир» Советского комитета защиты мира и Юбилейной медали Всемирного Совета мира, а также почётных наград ряда зарубежных стран.Биография Фазу Алиева является автором более 102 поэтических и прозаических книг, переведенных на 68 языков мира[8], в том числе поэтических сборников «Родное село», «Закон гор», «Глаза добра», «Весенний ветер» (1962), «Радугу раздаю» (1963), «Мгновенье» (1967), поэм «На берегу моря» (1961), «В сердце каждого ‒ Ильич» (1965), романа «Судьба» (1964), поэмы «Тавакал, или Отчего седеют мужчины», романов «Родовой герб», «Восьмой понедельник» о жизни современного Дагестана. Стихи А. переведены на русский язык — сборники «Голубая дорога» (1959), «Резьба на камне» (1966), «Восемнадцатая весна» (1968)[9].В 1950—1954 годах работала учительницей в школе.С 1962 года редактор Дагестанского издательства учебно-педагогической литературы.С 1971 года — главный редактор журнала «Женщина Дагестана».В течение 15 лет была заместителем председателя Верховного Совета Дагестана.С 1971 года — председатель Дагестанского комитета защиты мира и отделения Советского фонда Мира Дагестана, член Всемирного совета Мира.Член Общественной палаты России (до 2006 года)[10].Похоронена на Городском кладбище в Махачкале.

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