Внимательно рассмотрите рисунок "Элементы дороги". Укажите названия элементов до??оги под соответствующим знаком.

Гость: Гость:

Крайние части дороги(по которой идут люди)- тротуар, 2 параллельные линии(в середине дороги)- сплошные, маленькие полосочки-разделительные полосы, между тротуаром и дорогой-обочина, весь проезжий путь - проезжая часть, надеюсь помогла))+ я точно не вижу,но на рисунке может быть пешеходный переход