Поставте в отрицательную форму tom is playing football now

Английский язык
Поставте в отрицательную форму tom is playing football now
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tom is not playing football now
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