В темноте слышался ... писк комара а) раздраженный , б) раздражительный , в) раздражающий неверный друг - ... враг. а) опасный , б) опасливый , в) опасающийся

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В темноте слышался ... писк комара а) раздраженный , б) раздражительный , в) раздражающий неверный друг - ... враг. а) опасный , б) опасливый , в) опасающийся

Автор: Гость