В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне AB , углы ADB и BDC равны 30 г??адусов найдите длину AD ели периметр трапеции равен 60 см
Геометрия
В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне AB , углы ADB и BDC равны 30 г??адусов найдите длину AD ели периметр трапеции равен 60 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дана трапеция ABCD угол ADB=углу BDC=30 градусов (внутренние разносторонние углы) угол D=60 градусов BCD- равнобедренный треугольник ВС=СD треугольник ABD - прямоугольный уголА=90, следовательно угол АBD=90-30=60=угол D трапеция АВCD - равнобокая АD=ВС=СД=х, АD=2*АВ=2х - катетАВ лежит против угла 30=1/2АD, Периметр = х+х+х+2х=60 х=12=АВ=ВС=СD АD=2*12=24 Ответ : 24
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