В трёх седьмых классах 103 ученика.в 7 б на 4 ученика больше,чем в 7а , и на 2 ученика ме??ьше,чем в 7в. сколько учеников в каждом классе?
Математика
В трёх седьмых классах 103 ученика.в 7 б на 4 ученика больше,чем в 7а , и на 2 ученика ме??ьше,чем в 7в. сколько учеников в каждом классе?
Ответ(ы):
Гость:
Хотябы сколько учеников в одном классе
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