В трёх седьмых классах 103 ученика.в 7 б на 4 ученика больше,чем в 7а , и на 2 ученика ме??ьше,чем в 7в. сколько учеников в каждом классе?

Математика

В трёх седьмых классах 103 ученика.в 7 б на 4 ученика больше,чем в 7а , и на 2 ученика ме??ьше,чем в 7в. сколько учеников в каждом классе?

Автор: Гость