Помогите сделать пунктуационный разбор предложения : Декабрь - самый холодный, тё??ный месяц года.
Русский язык
Помогите сделать пунктуационный разбор предложения : Декабрь - самый холодный, тё??ный месяц года.
Ответ(ы):
Гость:
Декабрь - подлежащее, месяц - сказуемое. Подлежащее и сказуемое выражены в форме именительного падежа единственного числа, поэтому между ними стоит тире. Холодный и тёмный - однородные определения. Самый - просто определение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! Пожалуйста , помогите,очень нужно)) 1)Составьте и запишите че??ыре предложения с образованными прилагательными.
Українська мова
Другие предметы
Напиши 6 вопросов,какие-бы вы задали спортсмену во время интервью. Если сможете,т?? на татарском(желательно)