Помогите сделать пунктуационный разбор предложения : Декабрь - самый холодный, тё??ный месяц года.

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Помогите сделать пунктуационный разбор предложения : Декабрь - самый холодный, тё??ный месяц года.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Декабрь - подлежащее, месяц - сказуемое. Подлежащее и сказуемое выражены в форме именительного падежа единственного числа, поэтому между ними стоит тире. Холодный и тёмный - однородные определения. Самый - просто определение.
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