Какой корень в слове стерегу, ухо, печёт Помогите !!
Русский язык
Какой корень в слове стерегу, ухо, печёт Помогите !!
Ответ(ы):
Гость:
Стерёг-корень этого слова
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