В треугольнике MED угол М=34 градуса, угол D=123 градуса. Найдите внешние углы, построенные по одному при каждой вершине треугольника.

Геометрия

В треугольнике MED угол М=34 градуса, угол D=123 градуса. Найдите внешние углы, построенные по одному при каждой вершине треугольника.

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