В треугольнике MED угол М=34 градуса, угол D=123 градуса. Найдите внешние углы, построенные по одному при каждой вершине треугольника.
Геометрия
В треугольнике MED угол М=34 градуса, угол D=123 градуса. Найдите внешние углы, построенные по одному при каждой вершине треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
1) Е=180-123-34=23; 2)1=180-123=57; 3) 180-34=146; 4) 180-23=157
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