В треугольнике основание равно 60, а высота и медиана, проведенные к нему- 12 и больш??я боковая сторона равна?

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Высота и медина равны, значит треугольник равнобедренный⇒боковые стороны равны. Высотой и медианой образуются два треугольника. Они прямоугольные, их основания равны 30 т.к 60:2=30 (к основанию проведена медиана) В образовавшихся треугольниках необходимо найти гипотенузы. Теперь по теореме пифагора с²=а²+b² с²= 12²+30²; с²=1044 с=12√30 Ответ: 12√30 Буквы по чертежу поставьте, и треугольник тоже назвать нужно