В уравнении реакции Определите окислитель и восстановитель их степень окисления Расставьте коэффициент методом электронного баланса CrCl3+Cl2+KOH→K2CrO4+KCl+H2O

Химия

В уравнении реакции Определите окислитель и восстановитель их степень окисления Расставьте коэффициент методом электронного баланса CrCl3+Cl2+KOH→K2CrO4+KCl+H2O

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