В уравнении реакции Определите окислитель и восстановитель их степень окисления Расставьте коэффициент методом электронного баланса CrCl3+Cl2+KOH→K2CrO4+KCl+H2O
Химия
В уравнении реакции Определите окислитель и восстановитель их степень окисления Расставьте коэффициент методом электронного баланса CrCl3+Cl2+KOH→K2CrO4+KCl+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CrCl3 + 3Cl2 + 16KOH = 2K2CrO4 + 12KCl +8 H2OСr(+3)Cl(-) + Cl2(0) + K(+)O(-2)H(+) = K(+)Cr(+6)O(-2) + K(+)Cl(-) + H(+)O(-2)Cr(+3) -3e = Cr(+6) 2 в-ль, ок-иеCl2(0) +2e = 2Cl(-) 3 ок-ль, в-ие
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