В воде (объемом 0,04 л) растворили пропанол, добытый с хлоропропану (массой 9,8 г), содержащий 20% примесей. Определить массовую долю пропанола в растворе.
Химия
В воде (объемом 0,04 л) растворили пропанол, добытый с хлоропропану (массой 9,8 г), содержащий 20% примесей. Определить массовую долю пропанола в растворе.
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