Вдруг дети услышали, что кто-то громко кричит:" назад, назад!"- и увидели, что скачет охотник, а впереди его две собаки - увидели котенка и кинулись к нему. Выписать глаголы, образуй форму настоящего и будущего времени 1- го ли...

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Вдруг дети услышали, что кто-то громко кричит:" назад, назад!"- и увидели, что скачет охотник, а впереди его две собаки - увидели котенка и кинулись к нему. Выписать глаголы, образуй форму настоящего и будущего времени 1- го лица мн.ч.

Автор: Гость