Выпишите словосочетание множественного числа.Выделите окончания имён прилагате??ьных. :Смелый поступок,детские кроватки,огромные города,весёлый праздник,высокие деревья.

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Выпишите словосочетание множественного числа.Выделите окончания имён прилагате??ьных. :Смелый поступок,детские кроватки,огромные города,весёлый праздник,высокие деревья.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДетскИЕ кроватки, огромнЫЕ города, высокИЕ деревья.( Большими буквами выделены окончания)
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