Румяной зарёю Покрылся восток. В селе, за рекою, Потух огонёк. Росой окропилис?? Цветы на полях. Стада пробудились На мягких лугах. Седые туманы Плывут к облакам, Гусей караваны Несутся к лугам. Проснулися люди, Сп...

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Румяной зарёю Покрылся восток. В селе, за рекою, Потух огонёк. Росой окропилис?? Цветы на полях. Стада пробудились На мягких лугах. Седые туманы Плывут к облакам, Гусей караваны Несутся к лугам. Проснулися люди, Спешат на поля, Явилося солнце, Ликует земля У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ФОРМЕ МН.Ч. УКАЖИ ПАДЕЖ. ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЕ. НАД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ В ФОРМЕ ЕД.Ч. УКАЖИ СКЛОНЕНИЕ И ПАДЕЖ. ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЯ

Автор: Гость