Румяной зарёю Покрылся восток. В селе, за рекою, Потух огонёк. Росой окропилис?? Цветы на полях. Стада пробудились На мягких лугах. Седые туманы Плывут к облакам, Гусей караваны Несутся к лугам. Проснулися люди, Сп...
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Румяной зарёю Покрылся восток. В селе, за рекою, Потух огонёк. Росой окропилис?? Цветы на полях. Стада пробудились На мягких лугах. Седые туманы Плывут к облакам, Гусей караваны Несутся к лугам. Проснулися люди, Спешат на поля, Явилося солнце, Ликует земля У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ФОРМЕ МН.Ч. УКАЖИ ПАДЕЖ. ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЕ. НАД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ В ФОРМЕ ЕД.Ч. УКАЖИ СКЛОНЕНИЕ И ПАДЕЖ. ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Румяной зарЁЮ (1скл. Тв.п.)Покрылся восток.(2 скл, Им.п) В селЕ (2 скл, Предл.п.), за рекОЮ (1скл, Т.п.), Потух огонёк (2 скл, Им.п.) РосОЙ (1скл, Т.п.) окропились ЦветЫ (Им.п.) на полЯХ (Предл.п..) СтадА (Им.п.) пробудились На мягких лугАХ (Предл.п.) Седые туманЫ (Им.п.) Плывут к облакАМ (Дат.п.) ГусЕЙ ( Род.п.) караванЫ (Им.п.) Несутся к лугАМ (Дат.п.) Проснулися людИ (Им.п.) Спешат на полЯ (Вин.п.) Явилося солнцЕ (2 скл, Им.п.) Ликует землЯ (1скл, Им.п.)
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