Ведро вмещает 9 л бензина.В такое же ведро бензина налито равное по массе количест??о дегтя.Сколько литров дегтя налито в ведро если масса 1 л бензина 0.8кг а масса 1 л дегтя 1.2кг?

Математика
Ведро вмещает 9 л бензина.В такое же ведро бензина налито равное по массе количест??о дегтя.Сколько литров дегтя налито в ведро если масса 1 л бензина 0.8кг а масса 1 л дегтя 1.2кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,8 * 6 = 4,8 - бензина  2) 4,8 / 1,2 = 4 л. - Дёгтя  Ответ: 4 л. 
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