Ведро вмещает 9 л бензина.В такое же ведро бензина налито равное по массе количест??о дегтя.Сколько литров дегтя налито в ведро если масса 1 л бензина 0.8кг а масса 1 л дегтя 1.2кг?

Математика

Ведро вмещает 9 л бензина.В такое же ведро бензина налито равное по массе количест??о дегтя.Сколько литров дегтя налито в ведро если масса 1 л бензина 0.8кг а масса 1 л дегтя 1.2кг?

Автор: Гость