Ведро вмещает 9 л бензина.В такое же ведро бензина налито равное по массе количест??о дегтя.Сколько литров дегтя налито в ведро если масса 1 л бензина 0.8кг а масса 1 л дегтя 1.2кг?
Математика
Ведро вмещает 9 л бензина.В такое же ведро бензина налито равное по массе количест??о дегтя.Сколько литров дегтя налито в ведро если масса 1 л бензина 0.8кг а масса 1 л дегтя 1.2кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,8 * 6 = 4,8 - бензина 2) 4,8 / 1,2 = 4 л. - Дёгтя Ответ: 4 л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Укажите причастный оборот: 1.Серебрянная ваза Б. Огороженная территория В.Раскал??нные огнем Г.Жизненный опыт.
Қазақ тiлi