Велосипедист проехал 12 километров за несколько часов уменьшится или увеличится скорость велосипедиста если за то же время он проедет расстояние 48 километров во сколько раз изменится скорость велосипедиста

Математика

Велосипедист проехал 12 километров за несколько часов уменьшится или увеличится скорость велосипедиста если за то же время он проедет расстояние 48 километров во сколько раз изменится скорость велосипедиста

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