Велосипедист проехал 12 километров за несколько часов уменьшится или увеличится скорость велосипедиста если за то же время он проедет расстояние 48 километров во сколько раз изменится скорость велосипедиста
Математика
Велосипедист проехал 12 километров за несколько часов уменьшится или увеличится скорость велосипедиста если за то же время он проедет расстояние 48 километров во сколько раз изменится скорость велосипедиста
Ответ(ы):
Гость:
48 / 12 = 4 раза увеличится скорость велосипедиста Ответ в 4 раза увеличится скорость
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