Запиши по три числа при делении которых на 7 в остатке получится 5,3
Математика
Запиши по три числа при делении которых на 7 в остатке получится 5,3
Ответ(ы):
Гость:
47:7=6 ост. 5 38:7=5 ост. 354:7=7 ост. 5 10:7=1 ост. 319:7=7 ост. 5 66:7=9 ост.3
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