Пройдено 3\4 намеченного пути, и осталось пройти 12 км. Сколько км намечено пройти?
Математика
Пройдено 3\4 намеченного пути, и осталось пройти 12 км. Сколько км намечено пройти?
Ответ(ы):
Гость:
Х весь путь; 1)х-3/4х=12; 4/4х-3/4х=12; 1/4х=12; Х=12/1*4/1; Х=48 км; Ответ: 48 км весь путь
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