Велосипедист за перші 10с проїхав 40 м за наступнів 20с 200м і за останні 10с 80 м. знайді??ь середню швидкість велосипедиста на кожній ділянці і всему шляху
Физика
Велосипедист за перші 10с проїхав 40 м за наступнів 20с 200м і за останні 10с 80 м. знайді??ь середню швидкість велосипедиста на кожній ділянці і всему шляху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=40/10=4 м/с v2=200/20=10 м/с v3=80/10=8 м/с v ср= (v1+v2+v3)/3= (4+10+8)/3=7,33 м/с
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