Велосипедист за перші 10с проїхав 40 м за наступнів 20с 200м і за останні 10с 80 м. знайді??ь середню швидкість велосипедиста на кожній ділянці і всему шляху

Физика

Велосипедист за перші 10с проїхав 40 м за наступнів 20с 200м і за останні 10с 80 м. знайді??ь середню швидкість велосипедиста на кожній ділянці і всему шляху

Автор: Гость