Велосипедист за три ч проехал 37 км. в первый час он проехал 14 км а во 2 час в 2 раза меньше. сколько он проехал во 2 час? а в 3?
Математика
Велосипедист за три ч проехал 37 км. в первый час он проехал 14 км а во 2 час в 2 раза меньше. сколько он проехал во 2 час? а в 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час 14 км2 час 14/2=7км3 час 37-(14+7)=37-21 = 16 км
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