Велосипедист за три ч проехал 37 км. в первый час он проехал 14 км а во 2 час в 2 раза меньше. сколько он проехал во 2 час? а в 3?

Математика

Велосипедист за три ч проехал 37 км. в первый час он проехал 14 км а во 2 час в 2 раза меньше. сколько он проехал во 2 час? а в 3?

Автор: Гость