Верны ли следующие утверждения? 1)коренные месторождения образуются в результате тектонических процессов в земной коре. 2)коренные месторождения характерны для участков старых разрушенных гор. а) верно только 1-е утверждени...
География
Верны ли следующие утверждения? 1)коренные месторождения образуются в результате тектонических процессов в земной коре. 2)коренные месторождения характерны для участков старых разрушенных гор. а) верно только 1-е утверждение в) верны оба утверждения б) верно только 2-е утверждение г) оба утверждения ошибочны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба суждения ошибочны так как сдвиг тектонических плит вызывает землетрясения и други явления природы
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