Сколько граммов оксида серы (IV) образуется при сжигании 10 г технической серы, соде??жащей 5% примесей, если выход реакции составляет 90%?

Химия

Сколько граммов оксида серы (IV) образуется при сжигании 10 г технической серы, соде??жащей 5% примесей, если выход реакции составляет 90%?

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