Верные ли утверждение что только в форме родительного падежа единственного числа существительное имеет окончание ы/и ответ подтверди пятью примерами! Помогите дам 46 баллов

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Верные ли утверждение что только в форме родительного падежа единственного числа существительное имеет окончание ы/и ответ подтверди пятью примерами! Помогите дам 46 баллов

Автор: Гость