Верные ли утверждение что только в форме родительного падежа единственного числа существительное имеет окончание ы/и ответ подтверди пятью примерами! Помогите дам 46 баллов
Русский язык
Верные ли утверждение что только в форме родительного падежа единственного числа существительное имеет окончание ы/и ответ подтверди пятью примерами! Помогите дам 46 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нету кого?кошкИ, Нету чего?губы, ну вот дальше сам типо такого,НЕту кого?мамы, нету кого?мышки
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