Вероятность что в ноябре количество солнечных дней будет от 1 до 15 равна 0.75 Вероят??ость что число этих дней не меньше 10,равна 0.45.Какова вероятность того,что количество солнечных дней в ноябре будет от 1 до 9
Математика
Вероятность что в ноябре количество солнечных дней будет от 1 до 15 равна 0.75 Вероят??ость что число этих дней не меньше 10,равна 0.45.Какова вероятность того,что количество солнечных дней в ноябре будет от 1 до 9
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