Зависит ли сила тока в проводнике от свойств самого проводника какой из ответов в??рный? а) зависит б) не зависит в) зависит если проводник металлический
Физика
Зависит ли сила тока в проводнике от свойств самого проводника какой из ответов в??рный? а) зависит б) не зависит в) зависит если проводник металлический
Ответ(ы):
Гость:
Зависит, удельное сопротивление разное.
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