Зависит ли сила тока в проводнике от свойств самого проводника какой из ответов в??рный? а) зависит б) не зависит в) зависит если проводник металлический

Физика

Зависит ли сила тока в проводнике от свойств самого проводника какой из ответов в??рный? а) зависит б) не зависит в) зависит если проводник металлический

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